【ＦＯＣＵＳ】「鱷王」警告中美熱戰，智囊同預「無極」亂象

【ＦＯＣＵＳ】管理１６００億美元資產的全球最大對沖基金Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ（橋

水），創始人達利奧（Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ）周四（１６日）發表８０００字長文，以

１９３０年代及二戰歷史鑑古喻今，警告中美「經濟戰」後的「熱戰」風險，以及世界再次面臨

新舊秩序更替。

而就在上月，中國國際關係權威智囊袁鵬，同樣發表９０００字長文，指大國合作動力機制

紊亂，國際秩序已處坍塌邊緣，未來三五年內全球將呈現「無極」、「戰國」、「過渡」亂象。



＊達利奧：經濟戰領先熱戰約１０年＊



全球肺疫疫情愈顯摧枯拉朽，周四單日新增逼近２５萬例，刷新爆發以來紀錄；花旗國近日

從侵侵到蓬佩奧、司法部到聯邦通信委員會，都對華極盡強硬。有「鱷王」之稱的達利奧，繼５

月撰文指「美中兩國已接近一個可比節點」後，昨再發表題為《美國及美元的大周期》的長文，

警告中美眼下正經歷「經濟戰」，此可能導致１０年後的「熱戰」。

文章借鑑１９３０年代及二戰歷史稱，在主要國家（如美、德、日）面臨嚴重經濟困境及巨

大貧富差距時，通常會發生革命性的財富再分配；當其同時遭受內部挑戰而競爭國足以挑戰權威

時，外部戰爭的風險將增加。而在熱戰前約１０年，往往是經濟戰。

達利奧並提及帝國興衰背後的典型大周期，即當興盛到達頂點並步向衰落時，會依次伴隨債

務激增及經濟下行、瘋狂印錢、革命及戰爭、債務及政治重置，其後即進入新的世界秩序。他以

８個指標量度，指過去百年間，美國的教育、貿易、製造、競爭力的相對優勢都顯著且穩定地下

降，而儘管創新、軍事、儲備貨幣地位、金融中心實力一直處於或接近最高水平， 但中國正愈

來愈具可比性。



＊或形成以美中為核心的兩個經濟圈＊



「鱷王」預言世界再次面臨新舊秩序更替，不排除中美或有一戰，無獨有偶就在上月，中國

國際關係權威智囊、現代國際關係研究院院長袁鵬，同樣發表長文，指世界「一超多強」格局將

生變，國際格局在未來三五年內將呈現「無極」、「戰國」、「過渡」亂象。

這篇題為《新冠疫情與百年變局》的文章稱，經此一疫，既有「一超多強」格局將生變，美

國加緊構築排華的「小圈子」，在金融、經貿、科技、產業鏈、國際組織等領域「退舊群、建新

群」，將中國事實上阻隔排除在外，由此世界可能形成分別以美中為核心的兩個經濟圈。

文章認為，在中美博弈加劇的背景下，如何應對潛在軍事安全衝突的風險、如何更好地經營

亞太也即中國的周邊等，均是中國對外戰略在疫後必須面臨的戰略性課題。文章強調，必須擺正

發展與安全的關係，改革開放４０年後的發展，真正的硬道理是「安全的發展」。

一中一西文章同聚焦百年未有之大變局，利益分化重組已然牽動香港，在上一個世界秩序中

在東西方左右逢源的香港，如何迎接下一個新秩序？值得深思。

