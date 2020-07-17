《師傅教路－黃瑋傑》內地需求透支和天氣惡劣，汽車庫存壓力加大

《師傅教路》中國汽車工業協會公布，６月份汽車產量完成２３２﹒５萬輛，同比增長２２

﹒５％；銷量完成２３０萬輛，同比增長１１﹒６％，產銷量皆創同月份歷史新高。上半年累計

，中國汽車產量完成１０１１﹒２萬輛，同比下降１６﹒８％；銷量完成１０２５﹒７萬輛，同

比下降１６﹒９％。產銷量降幅與１至５月份相比，分別收窄７﹒３和５﹒７個百分點，整體好

於預期。據中汽協指出，車企開始兩極化。合資車企中，日系和德系市場份額處於上升狀態，美

系和韓系市場份額呈現下跌﹒自主品牌市場份額也在下跌，但頭部陣營仍表現不錯。



＊內地新能源車產銷量持續增長＊



新能源汽車方面，６月份產量和銷量均超過１０萬輛，為上半年最高，環比自３月後保持持

續增長，但同比低然呈現明顯下降。６月份產量完成１０﹒２萬輛，同比下降２５％，環比增長

２１﹒３％；銷量完成１０４萬輛，同比下降３３﹒１％，環比增長２６﹒８％。上半年新能源

汽車產量和銷量分別完成３９﹒７萬輛和３９﹒３萬輛，同比分別下降３６﹒５％和３７﹒４％

，降幅比１至５月份略有收窄。

６月份汽車市場持續回暖，主要由於經濟運行總體復甦態勢持續向好，加上各地促進汽車消

費政策持續帶動。不過，亦有汽車經銷商指出，６月處於半年任務考核節點，經銷商為完成考核

任務以價換量提振銷量，但由於供過於求導致價格競爭激烈，經銷商單車利潤下降，甚至出現進

銷價格倒掛，導致經銷商收益減少。所以，不少經銷商擔心，６月份銷量部分透支了後續市場需

求。



＊經銷商庫存預警指數升至５６﹒８％＊



事實上，中國汽車流通協會發布的調查顯示，６月份汽車經銷商庫存預警指數為５６﹒８％

，較５月份上升２﹒６個百分點，較去年同期上升６﹒４個百分點，庫存預警指數繼續位於榮枯

線之上。調查顯示６月份庫存指數、從業人員指數、經營狀況指數環比上升，但市場需求指數、

平均日銷量指數卻環比下降１北方地區疫情反覆，令促消費政策及車展活動難以展開，庫存壓力

延續。此外，６月下旬，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、重慶、貴州等多地出現持續強

降雨，引發多地洪澇災害，打擊消費者出行意欲，令客流量下降。總結而言，受到需求透支和惡

劣天氣雙重影響，加上７月份是傳統汽車消費淡季，預期需求將明顯減少，但車企批售量仍然持

續加大，經銷商庫存壓力將進一步加大。《輝立證券董事 黃瑋傑》



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