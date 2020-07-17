【修例風暴】警方今早持手令搜理大，據報與去年警員中箭案有關

《經濟通通訊社１７日專訊》理工大學學生會昨天（１６日）表示收到通知，警方今早持搜
查令，搜查理大校園範圍。警方聲稱手令用以調查一宗暴動罪案件。
消息指，事件與理工大學去年１１月１７日爆發激烈警民衝突中，有警員被箭射傷有關。
據悉，當日一名傳媒聯絡隊警員下午約２時在距離理工大學近３０公尺處，被箭射中左小腿
，送往廣華醫院，時任警察公共關係科總警司謝振中其後到醫院了解情況。（ｃｌ）（ｚｚ）
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