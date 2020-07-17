【新冠肺炎】梁子超：病毒大幅滲入部分社區，政府應推行在家工作

《經濟通通訊社１７日專訊》醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，本港疫情處於上升

軌道，若無法減低社區人流，將有進一步傳播風險。病毒現已大幅滲入九龍東等區，政府應考慮

進一步加強防疫措施。

梁子超在一個電台節目上指，很多工作場所都有風險，認為政府應大幅推行在家工作，並暫

停不必要服務兩個星期等，減少交叉感染機會，以及午膳時間的人群聚集。

他認為，東九龍的商場和街市應做人流控制，甚至關閉進行清毒。同時政府亦應優先針對九

龍東的居民作大型篩檢。（ｓｋ）

