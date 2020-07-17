【新冠肺炎】７１歲長期病患女子在律敦治醫院初步確診，下午離世

《經濟通通訊社１７日專訊》醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名７１歲有
長期病患的女子在律敦治醫院初步確診，今日下午不幸離世。
他指，該名女子患有糖尿病和高血壓，在４、５天前已出現上呼吸道病徵，至昨晚１１時，
因心臟停頓被送入律敦治醫院，初步確診，其後病情轉差，今日下午一時離世，未知會否被列為
第１１名新冠肺炎死者。（ｃｌ）
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