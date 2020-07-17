【明日大嶼】財委會完成最後一次會議，明日大嶼等議程尚未審批

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會財務委員會完成今屆最後一次會議，尚有１３項議程未
完成審批，包括「明日大嶼」中部水域人工島前期研究，其餘的議程大多關於開設政府首長級職
位。
民主派下午甫開會，便提出中止議程，表示擔心政府「突襲」，提早審議「明日大嶼」撥款
。民建聯蔣麗芸批評民主派不公道，不應因為針對「明日大嶼」而拖垮其他工務工程。財委會主
席陳健波亦稱，早已表明不會審批「明日大嶼」項目，可惜民主派缺乏信任。（ｃｌ）
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