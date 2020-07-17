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17/07/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，買小米中石化冠德沽中芯

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國第二季經濟回復增長，惟上月消費品零售遜預期，加上市
場仍憂慮中美關係，拖累Ａ股昨日（１６日）急跌，港股午後急插逾五百點，收市失守二萬五關
。恆指高開６７點，報２５５４９，曾升９４點，高見２５５７６，之後掉頭向下跌穿廿天線
（約２５１８２），中午跌近三百點。午後跌勢轉急，尾段曾插５６１點，見２４９１９全日低
。恆指全日收報２４９７０，急挫５１０點或２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒８億元人民幣，減少４４﹒２％。北水淨買入最多的個
股依次是小米集團（０１８１０）、中石化冠德（００９３４）、閱文集團（００７７２）；淨
賣出最多的依次是中芯國際（００９８１）、美團點評（０３６９０）、騰訊控股
（００７００）。
　　主板成交１９９７﹒９２億元增加２１﹒７％。其中港股通成交４８７﹒３億元，佔總成交
２４﹒４％。

＊北水轉買小米，淨流入逾５億＊

　　「ＡＴＭＸ」顯著受壓，小米集團跌７﹒８２％報１５﹒０８元，北水淨買入５﹒３億元。
　　中石化冠德跌７﹒６３％報３﹒５１元，北水淨買入１﹒９億元。
　　閱文集團跌６﹒７８％報５５元，北水淨買入１﹒８億元。
　　科技股遭拋售，中芯在Ａ股科創板掛牌下上演反高潮，收市急瀉２５﹒２％，成交居首達
２２５﹒６７億元。北水淨賣出１６﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　５﹒２８
　　中石化冠德　　　（００９３４）　　　　　　１﹒９１
　　閱文集團　　　　（００７７２）　　　　　　１﹒８４
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒５４
　　天能動力　　　　（００８１９）　　　　　　１﹒４３

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　－１６﹒４６
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒１５
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－２﹒６０
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－２﹒１３
　　華虹半導體　　　（０１３４７）　　　　　－１﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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