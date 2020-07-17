《日入而息》國泰料中期蝕９９億，張震遠欺詐罪成，科技股反彈



《今天重點》﹡國泰料半年盈轉虧損９９億，６月載客量跌九成九

﹡恆指公司下周一發布「科技指數」系列

﹡本港新增５８宗確診個案，其中５０宗本地感染；７１歲長期病患女子在律

敦治醫院初步確診，下午離世

﹡商交所涉嫌詐騙證監會，張震遠串謀詐騙和欺詐罪成

﹡中原ＣＣＬ連升兩周續漲１﹒０４％，短期走勢料反覆



《即日市況》﹡科技股反彈，港股升１１８點收２５０８９七連陰，成交額減三成半



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒１％守三千二，全周累跌半成，成交縮



《美元匯價》﹡美匯再於９５﹒７０附近反彈，關注能否雙底；歐元最新報１﹒１４２１╱

２４，日圓最新報１０７﹒１３╱１４



《公司業績》﹡微創醫療（００８５３）旗下心脈醫療料半年淨利潤最多上升４５％



《公司資訊》﹡大凌集團（００２１１）建議進行股份合併

﹡中譽（００９８５）向威華達（００６２２）借出最多１﹒５億元

﹡五洲國際（０１３６９）兩訴訟聆訊本月底確定，繼續停牌

﹡平安智慧城市以區塊鏈技術在深圳推出「碼上辦事」場景

﹡弘陽地產（０１９９６）發行三年期１﹒５５億美元９﹒７％優先票據

﹡宏泰產業（０６１６６）出售渤海銀行約０﹒１４％股份，虧損約４０萬元

﹡海昌海洋公園（０２２５５）非公開發行２億人幣債券，為期三年

﹡高銀金融（００５３０）宣布停牌，有股東抵押逾２８％股權

﹡國聯證券（０１４５６）發行４﹒７６億股Ａ股，下周一網上路演

﹡維達（０３３３１）香港供應充足無須恐慌搶購，料木漿格價短期仍穩定

﹡優品３６０（０２３６０）澳門第三間分店開幕，未來續擴展零售網絡

﹡艾伯科技（０２７０８）與昆明市工信局達成５Ｇ基建框架合作協議

﹡數碼通（００３１５）葉安娜辭任總裁一職，正物色合適人選接任

﹡富一國際（０１４７０）以４７０萬出售兩輛汽車

﹡味千（中國）（００５３８）第二季同店銷售增長率按年跌３８﹒９％



《國企紅籌》﹡中國民航信息網絡（００６９６）青島凱亞與新疆凱亞訂立機場分包協議

﹡南方航空（０１０５５）６月客運運力投入按年跌４３﹒９２％



《神州民企》﹡明發集團（００８４６）首席執行官黃慶祝辭任，執董鍾小明接任

﹡中國動向（０３８１８）首季度同店銷售按年錄得中單位數下降

﹡大明國際（０１０９０）第二季不鏽鋼加工服務銷售量升１２﹒２％



《中國要聞》﹡日本擬補貼防疫產品企業５０億元，助生產線撤出中國

﹡中國外交部第３２任新聞發言人汪文斌今亮相

﹡中國海關表示７家阿根廷企業暫停對中國出口肉類產品

﹡發改委表示上半年核准固投項目５４個，涉資４９４４億；下半年ＣＰＩ漲

幅將會趨緩；今年中央預算內投資已下達超過９０％；抓緊出台新版鼓勵外

商投資產業目錄；研究制定「十四五」期間冷鏈物流工作方案；雄安新區已

從規劃轉入建設階段；進一步明確海南實行「零關稅」政策商品範圍；今年

以來減稅降費超過１萬億元人民幣

﹡工信部表示責成阿里、騰訊等對ＳＤＫ違規收集信息排查；發改委下達

４５﹒５億元中央預算內投資支持生豬生產

﹡王春英稱上半年外儲餘額增４４億美元，第二季呈連升

﹡外匯局表示６月結售匯順差大幅減少至９億美元；上半年境外投資者淨增持

股債７２９億美元；次季經常帳戶會呈順差，帶動上半年保持順差；次季資

金流入增加，跨境股票雙向投資恢復；首季經常帳戶逆差佔ＧＤＰ比例在合

理區間；在海南自貿區多嘗試先行先試開放政策

﹡商銀網貸管理辦法落地，不得用於房產、股票等投資

﹡銀保監表示信託公司出具兜底函是非常嚴重違規行為；銀保監進一步規管保

險公司投資，並對六機構實施接管

﹡天津城投集團黨委書記兼董事長李寶錕涉違紀違法受查

﹡特斯拉６月中國新車註冊量增加３２％，創紀錄新高

﹡抗疫特別國債已發７２００億，平均利率２﹒７５％

﹡能源局表示加快中俄東線天然氣管建設，望１１月底完工

﹡上海國際電影節、電視節將於７月、８月舉辦

﹡國家中小企業發展基金在滬揭牌，母基金規模逾３００億

﹡鹽商集團創辦人吳友建因集資詐騙被判無期

﹡２千億逆回購利率持平，本周全口徑放水５３００億

﹡歡聚與華為成立聯合創新中心，研究５Ｇ＋ＡＩ領域等

﹡安徽巢湖亮警號做蓄洪準備，上游重慶再發洪水預警

﹡洪禍不單行，官方確認長江上游形成第二波洪水

﹡華為５Ｇ手機出貨量超三星，佔中國市場份額６３％

﹡中國繼續購買美國大豆，單周粟米採購規模創新高

﹡財政部下周四在香港招標發行５０億元人民幣國債

﹡中國半年財政收入同比跌１０﹒８％，支出減５﹒８％

﹡內地上半年金融業ＧＤＰ增６﹒６％住宿餐飲挫逾兩成

﹡小店加速數字化，支付寶全國版消費券促１０億客流

﹡商務部表示原產美國的正丙醇存傾銷，將實施保證金措施

﹡中國外交部再回應美國禁中共黨員入境：實屬荒謬

﹡乘聯會表示料７月狹義乘用車零售市場銷量同比微增３％

﹡中國人壽等險企投資權益類資產比例上限提高到３５％

﹡內地擁５５﹒８萬個公共充電樁，數量居全球首位

﹡華為獲得今年國際自動駕駛３Ｄ檢測挑戰賽冠軍



《寶島快訊》﹡台積電創新高，台股升０﹒２％收１２１８１﹒５６點

﹡監察院人事案混戰中通過，陳菊任院長兼掌人權委員會



《其他消息》﹡立法會選舉明起接受提名，登記冊選民逾４４６萬名

﹡林鄭月娥稱下份《施政報告》離不開談政治，在美並無資產

﹡警方今早持手令搜理大，據報與去年警員中箭案有關；警方清晨拆除啟德地

盤炸彈，屯馬線一期列車服務回復正常

﹡陳茂波稱港府歡迎財政部連續１２年在港發人民幣國債

﹡政府再度委任藍德業為保險事務上訴審裁處主席；政府已向逾５３０萬名市

民發放１萬元現金

﹡四政府高官調動，工貿署署長甄美薇下月調任財庫局秘書長

﹡陳家齊獲委任為金管局助理總裁，１０月１７日起生效

﹡金管局表示６月底綜合利率降至０﹒７１厘

﹡本港６月破產呈請宗數按年增３５﹒７％

﹡深股通額度全日用１８﹒２億元；滬股通額度全日用１４﹒８億元，陸股通

淨流入近１３億

﹡保泰人壽推出首個純人壽保障計劃，保額高達８００萬

﹡商交所涉嫌詐騙證監會，張震遠串謀詐騙和欺詐罪成

﹡中原ＣＣＬ連升兩周續漲１﹒０４％，短期走勢料反覆

﹡政府調查指２８％受訪者料第三季業務狀況較第二季差

﹡西貢蠔涌住宅地下周五起招標，８月２１日截標

﹡機管局表示香港機場６月客運量跌９９％，飛機起降量減７２％

﹡恆指公司下周一發布「科技指數」系列

﹡財委會完成最後一次會議，明日大嶼等議程尚未審批



《國安立法》﹡拒應港府要求支持一個中國，台駐港代表簽證到期離港

﹡香港美國商會對取消港特殊待遇感遺憾，冀重啟對話

﹡渣打表示香港仍具獨特優勢，美國制裁對港經濟影響有限

﹡中總反對美國取消香港特殊待遇，嚴重干預中國內政



《新冠肺炎》﹡本港新增５８宗確診個案，其中５０宗本地感染

﹡７１歲長期病患女子在律敦治醫院初步確診，下午離世

﹡新疆出現確診，烏魯木齊機場航班取消，昌吉公交停運；新疆烏魯木齊新增

５宗確診，８宗無症狀感染

﹡政府病毒檢測非作私人用途，不會發出入境所需證明

﹡美國單日新增病例突破７萬宗，月內第七次創新高

﹡英美加指控俄羅斯駭客試圖竊疫苗數據

﹡人行易綱稱通過ＳＤＲ普遍分配助發展中國家應對疫情

﹡６３歲男子因違反強制檢疫令判囚三星期

﹡招商永隆銀行慈雲山分行暫停營業

﹡泰禾人壽延長「新型冠狀病毒」免費額外保障期限

﹡荃灣絲麗酒店接收檢疫人士，住客不滿考慮搬走

﹡梁子超稱病毒大幅滲入部分社區，政府應推行在家工作

﹡新巴２３號線車長確診，傳賽馬會朗逸居院友初步確診

﹡澳新銀行高層批中國引爆疫情，兩度被要求離職

﹡領展（００８２３）慈雲山中心深夜起關閉兩天全面消毒

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