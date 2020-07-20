《股林淘金－林家亨》資金替換不忘舊經濟股

《股林淘金》渤海銀行（０９６６８）是全國性股份制商業銀行，網點總數達到２４５家，

布局在中國主要省會及經濟重要城市。於２０１９年在《銀行家》公布的「全球銀行１０００強

」榜單中，渤海銀行排名第１７８位。渤海的淨利潤同比增速達１５﹒７％，而加權平均淨資產

收益率達１３﹒７１％，與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別排名第一和第三。在過去十

年中國銀行業保持穩定增長，渤海規模雖不算大，但業務增速遠比其他銀行快。



渤海銀行擁有實力雄厚的股東，包括渣打銀行（０２８８８）、中遠海運、寶武鋼鐵和國家

投資機構國家開發投資集團等。在渣打銀行的協助下，渤海以國際化一流的標準提供各種產品和

服務，擁有一批長高粘性客戶群體。近年與超過２０家互聯網平台開展長期穩定合作，藉以大數

據、雲計算等技術為零售客戶提供多樣化的財資管理服務。



去年不良貸款率分別為１﹒７８％，撥備覆蓋率高達１８７﹒７３％，即使今年國內經濟受

疫情影響轉差，料渤海有能力應付急增的壞帳風險，投資者不妨留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份＊



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