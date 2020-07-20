【接管明天】野村：上市險企託管明天系被接管業務，對本業無影響

《經濟通通訊社２０日專訊》野村發表研究報告指，中國企業明天控股９家金融機構被中國

銀保監會、中證監宣布接管，相信這是監管機構在金融業供應方改革方面採取的進一步措施。野

村又指，監管機構此次收購將加速四家保險公司被收購的資產處置和退出業務，從而減少市場競

爭，但認為對於獲委任託管業務的上市保險公司來說，本身業務幾乎無受影響。

被銀保監接管的天安財險、天安人壽、華夏人壽、易安財險、新時代信託及新華信託，分別

委任太平洋財產保險、國壽健康產業投資、新華保險（１３３６）（滬：６０１３３６）、中國

財險（２３２８）、中信信託及交銀國際信託託管。

野村表示，由於中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）保險業務質量高，故維持其

作為該行保險業務板塊的長期核心股份，並認為如果利率反彈，中國人壽（０２６２８）（滬：

６０１６２８）、新華保險及中國太平（００９６６）將表現更好。（ｊｏ）



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