《牛熊志選－陳其志》大市顯著調整，資金看好騰訊認購證

《牛熊志選》恆指上周顯著調整，再次落返２５０００點心理關口附近，接近打回原形，短

線料在此關口附近尋找支持，策略上宜以候低吸納為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四

（１６日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，

恆指熊證則累計約２億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恆

指牛證街貨主要在收回價２４４００點至２４６９９點之間，累計相當約１３４０張期指合約；

熊證街貨主要在收回價２６６００點至２６８９９點之間累計了相當約１３６４張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２２﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒４個波幅點至２３﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降２﹒９個波幅點至２９﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降３﹒８個波幅點至

３１﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至３５﹒９％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至３４﹒２％；海油（００８８３）的引伸波幅

下降２﹒０個波幅點至３３﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下降５﹒０個波幅點至

２０﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒６個波幅點至２７﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降４﹒５個波幅點至２０﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降２﹒０個波幅點至２１﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

２７﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１億元資金

淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約

５９１元至６１８元附近的中期價外條款，實際槓桿約７倍至９倍牛證方面，資金留意收回價

５０８元至５１０元之間的較貼價條款，收回距離約２％至２％，槓桿約２７倍至３１倍。另外

，中芯（００９８１）相關認購證及牛證期內錄得約１億元資金淨流入部署，資金留意行使價

３１元至４０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約２倍；牛證方面，資金留意收回價

２０元至２７元之間的較貼價條款，收回距離約８％至２９％，槓桿約２倍至７倍。

至於看淡資金流方面，期內銀河的相關認沽證及熊證合共錄得約１７５萬元資金淨流入部署

。銀河認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３８元至５０元附近的中期價外條款，實際槓

桿約４倍至５倍；熊證方面，資金主要留意收回價５８元至６０元附近的條款，收回距離約５％

至１０％，槓桿約７倍至１３倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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