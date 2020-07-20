《運籌帷幄－梁業豪》今天恒指期貨須收復日線圖保歷加通道中軸

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。恆指期貨陰陽燭日線圖上，短期調整已經運行了８個交易日，

未有完結的跡象。過去５個交易日內，圖上共錄得３支陰燭；過去１０個交易日內，則共錄得５

支陰燭。由此可見，近日港股大市的表現進一步轉差。保歷加通道中軸支持已告失守，若今天

（２０日）不見指數升回其上，將為連續第三個交易日。到時，指數繼續跌向通道底部的機會較

大。

鑑於港股短期局勢現屬顯著向淡，短線投機者與中長線投資者均不宜急於入市博大市回升。

本周港股或會呈現反彈，惟若目前小時圖上「一浪低於一浪」的局勢不被破壞，後市仍未容樂觀

。建議大家多留意前跌浪底與前升浪頂的阻力，看清楚好友於這些關口的再攻意欲，才判斷港股

轉跌為升的可能性。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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