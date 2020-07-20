《一周攻略－周進略》納指跑輸道指，港股新經濟同洩氣

《一周攻略》假如說，第二季最令感興趣，亦大惑不解的，是為甚麼可以全球疫情不絕新高

之際，股市卻急速反彈，美股甚至有納指創新高，則同樣有趣的，亦同樣難解的，便是踏入第三

季，究竟甚麼原因，令原來的升勢洩了氣。



＊網絡效應反的收成期＊



顯然，這是全球股市都存在的兩極分化，新舊經濟對決，之所以是美股納指為先，皆因其科

網龍頭巨企，顯然是行業的領導，在實體經濟上，有著以往的傳統企業無法想像的增長動力，但

其先決條件，是一將功成萬骨枯，要在一眾行業的競爭者中脫穎而出，可以說是萬中無一，而當

中過程，牽涉一直透過資本市場的支持，每一階段都是驚人的燒錢，直到贏家全取，市佔率全部

歸邊，之後才是把網絡效應形成後的收成期，才論盈利，這一點跟傳統舊經濟，講求回本期要快

，每一階段都省吃儉用，當然有很大的不同了。故此，當有企業真的在這種大得可怕的壓力中鍛

鍊出來，則其相對鞏固的領導地位，便不是一般人可以比擬的。如此一來，相對高的估值，配上

潛在的增長爆發力，便是相匹配的了。



＊資本市場的估值差異＊



當然，上述的新經濟誕生，有本身的科技元素，以往從沒想像可以介入至一般人日常生活至

此的，都可以做到，此其一；但更重要的是，若資本市場不發達，沒有在相應的不同階段為潛在

的王者帶來支持，則也形成不了此種股壇新勢力。可想而知，投資者不是傻的，他們眼中的估值

，不完全是傳統分析的估值，因為如今支撐估值的，不單是個別企業本身的盈收，更是資本市場

其他參與者願望一直把夢造出來的動力。



＊老派退位讓賢後，舊經濟又再吸引＊



不過，話說回來，作為資本市場的一分子，大家不免互相比較，在冒上同等程度風險後，是

否有相應回報，此之所以，股市中人，始終有部分不願接受如此高估值，尤其是來自新錢支持舊

錢，在老派眼中，猶如龐氏騙局一樣。這就解釋了，何以巴菲特等老將，會一直對於科技股新經

濟，有相當戒心，自認不懂，也往往錯失了其他人眼中的容易錢。這是他們的生存之道和風險管

理，是沒辦法改變的，改了便不是巴菲特。當然，資本市場無情，連番跑贏相關指數多年，亦一

定有粉絲流失，退位讓賢可能是無辦法之下的辦法了。但到了這一階段，反而是新經濟估值短期

太高，以相對價值而言，舊經濟又再吸引之時，這就是第二季和第三季的分別了。



＊降科網生物醫藥中概股比例＊



短期看，資金陸續在新經濟套現，獲利回吐的跡象未完全消失，此之所以，由納指近來跑輸

道指，即可見一斑。如果持續，則或多或少影響之前急速上升的股市預期，連港股企穩恆指二萬

五後往上的動力也將洩氣。暫時要收回部分注碼，包括港股中的科網新經濟或生物醫藥，以至中

概股等，這是合理之舉。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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