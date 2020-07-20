《套期保值－蕭猷華》港股後市仍需調整

《套期保值》恆生指數上周下跌６３８點，出現８連陰走勢，疫情、政治、盈警、配股和不

少企業大股東高位減持，港股下跌幅度尚算溫和，恆指沽空比率升至約１７％，港匯明顯轉弱，

由７﹒７５２０跌至７﹒７５３４水平，雖然幅度不算很大，但是熱錢有逐漸流出之勢。與此同

時，內地Ａ股出現大幅調整，中證監警告監管場外配資，筆者仍然維持審慎看法。

外圍方面，市場普遍認為特朗普為了連任，最大的籌碼就是托住股市，不會讓美股大跌，連

任機會就會高，筆者認為這個想法未免太單純吧，首先華爾街面對不少企業的估值下滑，銀行壞

帳增加，很大機會拋售股票；此外，特朗普政府能使出的財政政策招數不多，即使美國國會通過

新一輪救助方案，對市場振奮作用愈來愈弱，美國政府債台高築，亦埋下一個計時炸彈。另一方

面，美國民主黨到現在還未正式出招，８月中旬，待兩黨正式公布候選人後，選戰就會進入直路

，美股波動性勢必加大，投資者都是箍緊安全帶。

港股方面，受到本地疫情嚴峻影響、內地中證監嚴打場外配資活動、銀保監亦嚴控保險銀行

參與場外配資活動，嚴防Ａ股「瘋牛症」、美國持續在南海軍事挑釁，預料港股後市繼續調整，

仍未到理想入市時候。《獨立商品分析師 蕭猷華》



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