港股午後好淡爭持，現升４２點報２５１３２點

《經濟通通訊社２０日專訊》港股今早微低開６９點後突急瀉至２４７６６點半日低位，其

後隨Ａ股走勢反覆向升，一度升至半日高位２５２２２點位置。而午後一度向下，好淡爭持，現

成功續守早段升勢，恆指現報２５１３２點，升４２點或升０﹒１７％，主板成交８７８﹒１５

億元。國企指數報１０３３８點，升１３４點或升１﹒３２％。

Ａ股午後續上揚 上證綜合指數報３３００點，升８６﹒４３點或升２﹒６９％，成交４０

１５﹒３８億元人民幣。深證成份指數報１３３８７點，升２７２﹒５０點或升２﹒０８％，成

交４７３０﹒７４億元人民幣。

重磅藍籌股個別發展，騰訊（００７００）彈高０﹒７７％，報５２５元；港交所（００３

８８）升０﹒３５％，報３４８元。中移動（００９４１）則軟０﹒７４％，報５３﹒７５元；

友邦（０１２９９）跌０﹒２８％，報７１﹒９５元。

本地地產板塊續早段跌勢，九置（０１９９７）挫４﹒９４％，報３０﹒８元；新鴻基（０

００１６）軟１﹒５５％，報９５﹒１５元；恆基（０００１２）跌１﹒０２％，報２９﹒１元

；領展（００８２３）挫１﹒８９％，報５９﹒８５元；新世界（０００１７）跌０﹒５３％，

報３７﹒３５元；長實（０１１１３）跌０﹒６７％，報４４﹒６５元。



表列十大升勢藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中人壽 （０２６２８） １９﹒４２元 升７﹒７７％

碧桂園 （０２００７） １０﹒４６元 升３﹒９８％

中國神華（０１０８８） １３﹒８２元 升３﹒９１％

中國平安（０２３１８） ８６﹒９０元 升２﹒７２％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒１０元 升２﹒５６％



中海外 （００６８８） ２４﹒９０元 升２﹒４７％

吉利汽車（００１７５） １６﹒２０元 升１﹒８９％

中石化 （００３８６） ３﹒３３元 升１﹒２２％

中信股份（００２６７） ７﹒８１元 升１﹒１７％

中國石油（００８５７） ２﹒６８元 升１﹒１３％

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（ｊｃ）

