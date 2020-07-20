  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2020 18:03

【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值

　　《經濟通通訊社記者馬湘琪２０日報道》阿里巴巴（０９９８８）旗下、支付寶母公司螞蟻
集團今日宣布，啟動在香港聯交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市的計劃。螞蟻
集團為全球最大獨角數之一，據報尋求至少２０００億美元ＩＰＯ估值，若以阿里巴巴現時６６
３０億美元市值計算，相當於近三分之一間阿里巴巴。阿里巴巴美股盤前最新漲逾３％。

＊黃志陽：螞蟻集團上市對港交所有正面作用＊

　　安山資本資產管理部董事黃志陽對《經濟通通訊社》表示，阿里巴巴最近因中美關係緊張等
的負面因素，股價因而受壓，螞蟻集團上市雖然不會對阿里巴巴股價帶來特別的支持，但對於整
體品牌形象有正面作用。加上根據阿里巴巴早前發布２０２０財年報告顯示，阿里巴巴持股螞蟻
集團３３％的股權，阿里巴巴創辦人馬雲持有螞蟻集團８﹒８％股權，且擁有５０％以上的表決
權。螞蟻集團的上市將有助提升阿里巴巴的估值。
　　另外，再有大型中資股來港上市，市場憧憬港交所（００３８８）股價將繼續一飛沖天。黃
志陽表示，港交所近期升幅已反映中概股回歸因素，但螞蟻集團加快來港上市步伐，仍有一定的
正面作用。
　　螞蟻集團稱，公司為中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開
放平台，致力於以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數碼化升級，攜手合作夥伴
為消費者和小微企業提供普惠、綠色、可持續的服務，為世界帶來微小而美好的改變。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：設快速納入機制吸引中概股回流
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司推科技指數　ATMX均上榜　阿里騰訊權重最大
中國故事20/07/2020
《神州經脈》LPR連三個月持穩　國策提振A場強升　外資獲利走
香港政情20/07/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金