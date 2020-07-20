【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值

《經濟通通訊社記者馬湘琪２０日報道》阿里巴巴（０９９８８）旗下、支付寶母公司螞蟻

集團今日宣布，啟動在香港聯交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市的計劃。螞蟻

集團為全球最大獨角數之一，據報尋求至少２０００億美元ＩＰＯ估值，若以阿里巴巴現時６６

３０億美元市值計算，相當於近三分之一間阿里巴巴。阿里巴巴美股盤前最新漲逾３％。



＊黃志陽：螞蟻集團上市對港交所有正面作用＊



安山資本資產管理部董事黃志陽對《經濟通通訊社》表示，阿里巴巴最近因中美關係緊張等

的負面因素，股價因而受壓，螞蟻集團上市雖然不會對阿里巴巴股價帶來特別的支持，但對於整

體品牌形象有正面作用。加上根據阿里巴巴早前發布２０２０財年報告顯示，阿里巴巴持股螞蟻

集團３３％的股權，阿里巴巴創辦人馬雲持有螞蟻集團８﹒８％股權，且擁有５０％以上的表決

權。螞蟻集團的上市將有助提升阿里巴巴的估值。

另外，再有大型中資股來港上市，市場憧憬港交所（００３８８）股價將繼續一飛沖天。黃

志陽表示，港交所近期升幅已反映中概股回歸因素，但螞蟻集團加快來港上市步伐，仍有一定的

正面作用。

螞蟻集團稱，公司為中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開

放平台，致力於以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數碼化升級，攜手合作夥伴

為消費者和小微企業提供普惠、綠色、可持續的服務，為世界帶來微小而美好的改變。

