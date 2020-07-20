【全球放水】傳荷蘭等國同意歐盟復甦基金部分安排

《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述歐盟官員消息指，令歐盟一攬子刺激計劃的談判

陷入僵局的四個成員國，即荷蘭、奧地利、丹麥和瑞典，準備同意計劃的關鍵部分，即當中

３９００億歐元以贈款方式發放，其餘以低息貸款形式提供。

歐盟２７位領導人將於今日下午４點再開會，以解決基金的整體規模，以及控制其支出的機

制等問題。

奧地利總理庫爾茨表示，艱難的談判剛剛結束，不過對今日的結果感到非常滿意，今日下午

將繼續。（ａｌ）

