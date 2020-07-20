《盤後部署》港股短期仍於二萬五爭持，消費類股份可炒落後

《經濟通通訊社２０日專訊》本港昨日單日新增感染個案上升至逾百宗，加上有分析只感染

速度將會有幾何級方式增長，投資者持觀望態度，港股今早低開低走，跌幅一度擴大至約三百點

，並失守二萬五關口，午後好淡爭持，並重返關口位置。早段時間地產股跌幅顯著，疫情困擾令

本港經濟受挫，收組類地產股跌幅嚴重，九置（０１９９７）曾跌逾６％；賭股同樣回吐，銀娛

（０００２７）、金沙（０１９２８）跌２至３％。最終大市收報收報２５０５７點，跌３１點

或跌０﹒１２％，主板成交１３５６﹒１８億元。國企指數報１０２９５點，升９１點或升０﹒

９０％。

內地Ａ股高收，上證綜合指數報３３１４點，升１００點或升３﹒１１％；深證成份指數報

１３４４８點，升３３３點或升２﹒５５。兩市合共成交１１９３０﹒４７億人民幣。



＊專家憂慮經濟呈Ｗ型衰退，華爾街分析員憂慮美股有三成崩跌機會＊



美國股市目前呈現牛市狀態，疫情似乎對股市未有太影響，但美國債市似乎未有反映牛市因

素，１０年美國抗通膨債券收益在過去六周都在下跌，並停留在負０﹒８５％左右。有分析擔心

，新一輪病毒擴散令Ｖ型經濟反彈的可能性減少，經濟將有機會出現「Ｗ型」的衰退風險，ＩＨ

Ｓ Ｍａｒｋｉｔ認為這種可能性約在２０％左右，並有機會在未來幾個月升級，而第二輪經濟

下滑可能在今年年底或２０２１年初，目前全球復甦仍然疲弱。

華爾街長期看好股市的分析員Ｅｄｗａｒｄ Ｙａｒｄｅｎｉ於媒體上表示，對於美股是次

向上反彈，自今年３月開始已經懷疑能否維持走勢，他同時警告，美國目前的病毒感染及地緣政

治因素，美股有２０％至３０％的崩跌機會。他解釋，目前美股股值並不便宜，而美國人民並沒

有處理好社區隔離，疫情目前處於疲弱狀態，相信美國１１月大選為當地市場帶來震盪，很多人

擔心民主黨當選的話，美國政府未來的施政將會有如何變化，這些因素都令美股難以估計。



＊二萬五有一定力度，港股短期或呈現反彈＊



港股今日於二萬五失而復得，反映港股短期仍有支持，今日內地水泥、玻璃類等股份反彈，

加上中央政府鼓勵券商合併重組。相信新經濟股短期內升勢將會放緩，港股升勢動力將會由舊經

濟領航，除了建材類股份之外，消費品、食品類等股份亦因早前跌市關係出現超賣情況，近期將

會有資金撈底情況，投資者可以多加留意。相信港股短期持續於二萬五好淡爭持，建議投資者可

將資金放入正股，如投資指數類產品則容易呈現「好淡雙殺」情況。（ｕｌ）

