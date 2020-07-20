日本軟銀將再沽售阿里巴巴（９９８８）持股，涉資２２億美元

《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社上周報道指，日本軟銀集團將再沽出阿里巴巴

（０９９８８）持股，涉資２２億美元，以償付債務及回購股份。

彭博社引述日本軟銀於上月底披露的年度業績，當中於第２７６頁有提及有關交易，但未有

媒體發現。軟銀發言人及後亦證實有關交易細節。交易預計將於２０２４年５月至２０２４年

６月期間結算，並包括期權合約和買權價差。

今年日本軟銀已累計沽售１３７億美元阿里巴巴持股。（ａｌ）

