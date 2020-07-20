日本軟銀將再沽售阿里巴巴（９９８８）持股，涉資２２億美元

《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社上周報道指，日本軟銀集團將再沽出阿里巴巴
（０９９８８）持股，涉資２２億美元，以償付債務及回購股份。
彭博社引述日本軟銀於上月底披露的年度業績，當中於第２７６頁有提及有關交易，但未有
媒體發現。軟銀發言人及後亦證實有關交易細節。交易預計將於２０２４年５月至２０２４年
６月期間結算，並包括期權合約和買權價差。
今年日本軟銀已累計沽售１３７億美元阿里巴巴持股。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落 港股全周反覆收跌638點
|中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債 滬指四周升勢斷纜成交減
|財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元 創新藥仿製藥將踏入收成期
|財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力 龍頭股受資金青睞
|FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰 智囊同預「無極」亂象
|開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰