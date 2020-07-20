【國安立法】傳英國將暫停與香港引渡條約，藍韜文或今日宣布決定

《經濟通通訊社２０日專訊》據英國《泰晤士報》報道指，英國今日將暫停與香港的引渡條
約，作為中國在香港實施安全法的最新回應，預計英國外交大臣藍韜文今日將在英國國會下議院
宣布決定。
報道又形容英國最新的措施，是前首相卡梅倫時期中英關係「黃金時代」棺木上的另一口釘
。
中國駐英大使劉曉明則表明，如果英國政府對中國採取制裁，中方肯定會作出堅定回應，並
強調不希望中英互相制裁。（ａｌ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落 港股全周反覆收跌638點
|中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債 滬指四周升勢斷纜成交減
|財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元 創新藥仿製藥將踏入收成期
|財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力 龍頭股受資金青睞
|FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰 智囊同預「無極」亂象
|開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰