【國安立法】傳英國將暫停與香港引渡條約，藍韜文或今日宣布決定

《經濟通通訊社２０日專訊》據英國《泰晤士報》報道指，英國今日將暫停與香港的引渡條

約，作為中國在香港實施安全法的最新回應，預計英國外交大臣藍韜文今日將在英國國會下議院

宣布決定。

報道又形容英國最新的措施，是前首相卡梅倫時期中英關係「黃金時代」棺木上的另一口釘

。

中國駐英大使劉曉明則表明，如果英國政府對中國採取制裁，中方肯定會作出堅定回應，並

強調不希望中英互相制裁。（ａｌ）（ｚｚ）

