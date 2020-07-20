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20/07/2020 09:13

【華為風波】傳英國政府私下告知華為，禁令源於美國施壓

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據英國《觀察家報》報道指，英國政府私下告知中國通訊設備
商華為，禁止在英國５Ｇ網絡中使用其設備的決定部分，是源自美國的施壓。
　　報道指英國官員給予華為的印象是如果美國總統特朗普未能連任，而美國放寬對華政策，那
麼該決定可以重新審議。報道又指部分華為高層希望英國重新考慮決定。（ａｌ）

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