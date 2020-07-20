【貿易再戰】傳抖音國際考慮將總部移至英國倫敦

《經濟通通訊社２０日專訊》據路透社引述知情人士透露，中國抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ過

去數月一直與英國政府談判，希望將總部移至英國倫敦，不過據英國《星期日倫敦時報》報道指

雙方的會談已中斷。

路透社消息指倫敦只是公司其中一個考慮地點，目前未有任何決定，而公司預計未來幾年將

在倫敦和中國以外其他地方，顯著增加員工規模。（ａｌ）

