【全球放水】傳華府不願意批准新抗疾方案中病毒檢測資金

《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述知情人士透露，華府不願意批准共和黨在新一輪

抗疾救濟方案中，提出幫助各州展開病毒檢測及追蹤接觸者的２５０億美元資金。

消息亦指，向疾情控制和預防中心撥款數十億美元，為五角大樓和國務院提供額外資金，解

決世界各地疫情的計劃亦遭到反對。

美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾正準備於本周公布一項僅限共和黨的法案，然後再就解

決疫情的第五次立法行動與民主黨展開磋商。（ａｌ）

