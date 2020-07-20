【貿易再戰】美國以走私芬太尼，制裁四名中國人及一家中資企業

《經濟通通訊社２０日專訊》美國財政部上周五（１７日）宣布以走私芬太尼制裁四名中國

人及一家中資企業。

今次被制裁個人和企業分別是季松巖、詹龍寶、程桂峰、鄭光福，以及鄭福景旗下的全球聯

合生物科技公司。

而美國財政部上年已依據美國的外國毒梟認定法，將鄭福景列為重大外國麻醉品販運者。（

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