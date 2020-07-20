【代幣風暴】日本央行成立新團隊研究央行虛擬貨幣

《經濟通通訊社２０日專訊》日本央行今日表示，已成立一個隸屬於央行的支付和結算系統
部門的新團隊，以更密切地研究央行虛擬貨幣，主要因為不使用現金支付的需求不斷上升，以及
全球央行日益關注發行虛擬貨幣。
該團隊將繼續推進日本央行在央行虛擬貨幣方面的努力，包括今年１月以來央行和其他主要
央行進行的聯合研究。（ａｌ）
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