【代幣風暴】日本央行成立新團隊研究央行虛擬貨幣

《經濟通通訊社２０日專訊》日本央行今日表示，已成立一個隸屬於央行的支付和結算系統

部門的新團隊，以更密切地研究央行虛擬貨幣，主要因為不使用現金支付的需求不斷上升，以及

全球央行日益關注發行虛擬貨幣。

該團隊將繼續推進日本央行在央行虛擬貨幣方面的努力，包括今年１月以來央行和其他主要

央行進行的聯合研究。（ａｌ）

