《台股攻略－馮偉明》權值股表現兩極，台股微跌收市

《台股攻略》台股今日（２０日）微跌７﹒０２點，收１２１７４﹒５４點，跌穿１０日線
，成交金額為新台幣１７４３﹒２９億元。
權值股表現兩極，台積電小跌收市；大立光則表現最為強勢，升新台幣１５元，收４０１０
元，力守紅盤及新台幣４０００元大關；鴻海受立訊收購緯創昆山廠利淡消息影響，股價表現疲
弱，收市跌新台幣１﹒２元。生技、電子及半導體股今日持續弱勢，其中生技股中天、合一及杏
國股價表現疲軟。
台股突破１２０００點關口後，成交輕微縮減，暫時高位震盪為主，權值電子股走勢一般，
預料指數短線難再急升。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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