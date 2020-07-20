【國策撐起】防災等重大工程擬納「十四五」規劃，重機基建股炒高

《經濟通通訊社記者余嘉欣２０日報道》內地洪災持續，據《新華社》報道，中共中央政治

局常務委員會上周五（１７日）會議中提出，要全面提高災害防禦能力，將防災等重大工程建設

納入第十四個五年規劃（「十四五」）統籌考慮，基建及重型機械股急升。另外，憧憬下半年水

泥價格反彈，水泥股亦顯著造好。

內地今年以來全國累積降水量較去年明顯增多，長江流域的降雨量已超越１９９８年同期紀

錄，局部地區受災嚴重。上周會議上提及，堅持以防為主、防抗救相結合，把重大工程建設、重

要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌

考慮。



＊「基建三寶」齊上揚，重機股升幅更顯著＊



受「十四五」消息帶動，中國重汽（０３８０８）盤中創新高，半日漲一成；中國龍工（０

３３３９）升近８％；中聯重科（０１１５７）飆逾９％；三一國際（００６３１）走高逾４％

。就連走勢較為落後的基建股亦有追捧，「基建三寶」齊上揚，中國中鐵（００３９０）升近４

％；中國鐵建（０１１８６）升５％，報６﹒７元；中交建（０１８００）升近４％，報４﹒７

８元。

據內媒報道，內地水利部早於今年１月已提前籌劃「十四五」重大水利項目，提出儲備項目

４０９項，為「十三五」規劃的兩倍，當中保障國家水安全有重要作用的重大水利工程有１５０

項，涉資約１﹒３萬億人民幣，若條件成熟可隨時啟動工程。另外，內地於第二季開始加快復工

復產，帶動期內重卡及挖掘機等重型機械銷量急升，重型機械股已逐步收復估值，當中中國重汽

自今年第二季至今已累漲近一倍。



＊水泥價格下半年或向上修復，水泥股落鑊＊



水泥股亦受好消息帶動，據內媒引述內地數字水泥網ＣＥＯ陳柏林表示，上半年水泥行業利

潤總額基本與去年持平，料達８００億元人民幣；有業內人士指出，上半年行業需求下滑拖累水

泥價格，但受惠基建投資加大、房地產持續回暖等因素，水泥價格下半年將迎來向上修復，預計

今年全年利潤總額與去年基本持平，維持在約１８００億元人民幣。

海螺水泥（００９１４）半日飆９％；亞洲水泥（００７４３）走高近一成；西部水泥（０

２２３３）急升逾１５％；中國建材（０３３２３）彈起超過１３％；華潤水泥（０１３１３）

報升逾９％。

