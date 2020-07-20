《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨反覆再跌機會仍在

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、必

須品消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國

光大（００２５７）、華潤電力（００８３６）與海爾電器（０１１６９），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則

宜力首選中國生物製藥（０１１７７）、國泰航空（００２９３）與中華煤氣（００００３）

。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、必須品消費業與工業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國光大、華潤電力與香港電訊

（０６８２３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜力首選中國生物製藥、國泰航空與領展（００８２３）

。

恆指期貨開市後走勢先行向淡，惟低位呈現預期中的支持。其後價位曾見倒升，到達

２５２０８。下午市況回軟，２４７２１關口支持不宜有失。價位反覆下試日線圖保歷加通道底

部支持的機會仍在，好友暫時仍須多作退守。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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