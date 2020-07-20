港股失二萬五，跌幅擴大至２６４點報２４８２４點，國指跌７０點

《經濟通通訊社２０日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）上周五（１７日）報告，全球單日新

增病例近２３﹒８萬宗，刷新單日增幅紀錄，而本港昨日（１９日）單日新增感染個案升至逾百

宗，有分析膽心本港感染個案將以幾何方式增長。本港股市今早低開近７０點後，跌幅逐步擴大

，並失守二萬五關口，佔盤中低見２４７６６點。

個股方面，吉利（００１７５）跌幅顯著，中國乘聯會表示，７月地方補貼政策效果減弱，

預計７月零售市場按月季節性回落，拖累吉利跌近半成，為目前表現最差藍籌；而疫情持續亦令

本港經濟受挫，地產股同樣受壓，九置（０１９９７）跌近４％，領展（００８２３）跌近３％

。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒４９％，報３６﹒４元；港交所（００３８８

）跌０﹒７５％，報３４４﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒５８％，報５１８元；中移動（

００９４１）跌１﹒１１％，報５３﹒５５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒７６％，報７１

﹒６元。

現時，恆生指數報２４８２４點，跌２６４點或跌１﹒０５％，主板成交１９４﹒６１億元

。國企指數報１０１３３點，跌７０點或跌０﹒６９％。

上證綜合指數報３２３９點，升２５點或升０﹒８０％，成交１２５０﹒６０億元人民幣。

深證成份指數報１３１８０點，升６５點或升０﹒５０％，成交１５６２﹒９３億元人民幣

。

恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １５﹒１４元 跌４﹒７８％

瑞聲科技（０２０１８） ５０﹒６０元 跌３﹒９８％

九倉置業（０１９９７） ３１﹒１５元 跌３﹒８６％

太古Ａ （０００１９） ３８﹒６５元 跌３﹒７４％

金沙中國（０１９２８） ３０﹒７５元 跌３﹒３０％

銀河娛樂（０００２７） ５３﹒１０元 跌３﹒１０％

申洲國際（０２３１３） ９２﹒３０元 跌２﹒８９％

領展 （００８２３） ５９﹒２５元 跌２﹒８７％

恆安國際（０１０４４） ６５﹒００元 跌２﹒７７％

中生製藥（０１１７７） ９﹒８６元 跌２﹒３１％

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（ｕｌ）

