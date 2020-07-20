《談國論企－黎偉成》油氣電６月份續增產顯經濟走俏

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣及電力等主要能源，於２０２０年６月份保持不

同程度增產，而原煤即使連續兩個月減產量仍使二季度扭轉一季度之跌轉增，意味市場需求會持

續轉趨殷切，因新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情防控達效，使人們相信復工復產復商復市使整

體國民經濟在下半年重新納入穩中有進的良性成長軌道。



＊油價尚低少產增進口強力加工策略明智＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２０年６月份能源生產情況》的資料，四大項目的規模

以上能源工業生產於是月份的生產和進口情況，有不同程度的改善：

惹人注目的，當然是（一）原油的生產與進口，保持穩增，其中（Ｉ）生產於２０２０年６

月份達１６２４萬噸同比增長０﹒７％，相對５月份１６４６萬噸的１﹒３％回落０﹒６個百分

點，亦較２０１９年６月份１６１０萬噸的１％升幅低０﹒３個百分點；此使２０２０年１－６

月份累計達９７１５萬噸且比增長１﹒７％，較１－３月份的增幅放緩０﹒７個百分點，即二季

度產量增幅有所放緩。

此因油價在二季度所有回升，即：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２０年６月３０日每桶

４１﹒６４美元，較５月２０日的３４﹒１５美元增長２１﹒９％，更遠高於３月３１日的

１９﹒１９美元，由是油企對增加油產的興趣頓減。需要注意的是，布蘭特原油現貨離岸價格於

２０１９年６月２８日每桶６７﹒５美元，即此價於２０２０年６月底的同比回落３８﹒３１％

。

油價同比處於相對低位，由是油企只是稍減油產，而趁低價保持非油產項目的較快發展力度

，特別是（ＩＩ）進口原油，有明顯的提升：於２０２０年６月份達５３１８萬噸同比增長

３４﹒４％，較５月份４７９７萬噸的１９﹒２％升幅多增１５﹒２個百分點，而二連升明確扭

轉４月份回落７﹒５％之況，更使上半年的進口量累計２﹒６９億噸，同比上升９﹒９％，較一

季季度的５％升幅加快４﹒９個百分點。價低增進口少自產，策略明智。

和（ＩＩＩ）加工原油，續保穩定較快的增產，於２０２０年６月份達５７８７萬噸同比增

長９％，較５及４月份分別上升的８﹒２％及０﹒８個百分點，使１－６月份達３﹒２億噸同比

增長０﹒６％，而１－３月份則減４﹒６％，即二季度增長５﹒８％。

至於（二）天然氣，亦有相當快的增長力度：（１）產量於２０２０年６月份達１５２億立

方米，同比增長１１﹒３％，即使較５月份１５９億立方米所增１２﹒７％少增１﹒４個百分點

，但上半年累計９４０億立方米所增的１０﹒３％，較一季度多增１﹒２個百分點。

國家最近多年政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗用的重點，產量速增，

顯政策取得預期良性成效。

另一個重點為（三）電力，同樣印證國民經濟回復穩中有進軌道之說不虛：發電量於

２０２０年６月份達６３０４億千瓦時，同比增長６﹒５％，較５月份５９３２億千瓦時所增４

﹒３％多增２﹒２個百分點，更比２０１９年同期５８３４億千瓦時所升的２﹒８％多增

３﹒７個百分點，使上半年累計發電量３﹒３６４５萬億千瓦時的同比減幅收窄至１﹒４％，比

一季度收窄５﹒４個百分點，其中火力發電於６月份增５﹒４％，和較上月少增３﹒６個百分點

，而核電升１３﹒６％少增０﹒７個百分點。



＊油氣電煤增產當供未來耗用當屬佳兆＊



即使（四）原煤，生產在２０２０年６月達３﹒３億噸同比減少１﹒２％，比５月份３﹒２

億噸所減０﹒１％多減１﹒１個百分點，顯然屬於４月份增６％和３月份更升９﹒６％的稍作調

節，而上半年累計達１８﹒１億噸尚升０﹒６％，比一季度少增０﹒５個百分點；此況亦見之於

煤炭進口，於２０２０年６月份達２５２９萬噸同比減少６﹒７％，但上半年累計達１﹒７４億

噸的同比增長仍高達１２﹒７％，較一季度少增１５﹒７個百分點。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示

性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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