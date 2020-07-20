《異動股》中芯Ａ回吐，Ｈ股（９８１）沽壓未減挫逾７％穿２７元

《經濟通通訊社２０日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價跌７﹒２４％，報２６﹒９

元；成交約３７８６萬股，涉資１０﹒４９億元，暫為目前成交最大的港股。

盤中低見２６﹒２５元。目前主動賣盤為６４％。

Ａ股（滬：６８８９８１）上周四（１６日）掛牌，今日續回落，現價７２﹒２７元人民幣

，跌４﹒７９元人民幣，或跌６﹒２２％，成交３０﹒４６億元人民幣，涉及４０９０萬股。現

價Ａ股對Ｈ股呈溢價１９７﹒４２％。

現時，恆生指數報２５０２６，跌６２點或跌０﹒２５％，主板成交１１９﹒３９億元。國

企指數報１０２０３，無升跌。

上證綜合指數報３２４１，升２６點或升０﹒８４％，成交８３０﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１３１９９，升８４點或升０﹒６５％，成交１０６１﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電華大科技（０００８５） ０﹒８７０元 無升跌

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ９１﹒３００元 跌１﹒３５％

瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０５５元 無升跌

中芯國際 （００９８１） ２６﹒９００元 跌７﹒２４％

華虹半導體 （０１３４７） ２７﹒４５０元 升０﹒３７％

上海復旦 （０１３８５） ９﹒２００元 升１﹒３２％

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒３４５元 無升跌

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（ｙｋ）

