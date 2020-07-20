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即市新聞

20/07/2020 09:45

《異動股》中芯Ａ回吐，Ｈ股（９８１）沽壓未減挫逾７％穿２７元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中芯國際（００９８１）Ｈ股現價跌７﹒２４％，報２６﹒９
元；成交約３７８６萬股，涉資１０﹒４９億元，暫為目前成交最大的港股。
　　盤中低見２６﹒２５元。目前主動賣盤為６４％。
　　Ａ股（滬：６８８９８１）上周四（１６日）掛牌，今日續回落，現價７２﹒２７元人民幣
，跌４﹒７９元人民幣，或跌６﹒２２％，成交３０﹒４６億元人民幣，涉及４０９０萬股。現
價Ａ股對Ｈ股呈溢價１９７﹒４２％。　
　　現時，恆生指數報２５０２６，跌６２點或跌０﹒２５％，主板成交１１９﹒３９億元。國
企指數報１０２０３，無升跌。
　　上證綜合指數報３２４１，升２６點或升０﹒８４％，成交８３０﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３１９９，升８４點或升０﹒６５％，成交１０６１﹒０９億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒８７０元　　　無升跌
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　９１﹒３００元　　　跌１﹒３５％
　　瑞鑫國際集團（００７２４）　　　０﹒０５５元　　　無升跌
　　中芯國際　　（００９８１）　　２６﹒９００元　　　跌７﹒２４％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　２７﹒４５０元　　　升０﹒３７％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　　９﹒２００元　　　升１﹒３２％
　　腦洞科技　　（０２２０３）　　　０﹒３４５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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