《外匯達仁－盧楚仁》歐盟南北分裂愈趨嚴重

《外匯達仁》歐盟經過反反覆的馬拉松會議之後，總算排除萬難，勉勉強強達成歷史性的救

市協議。但歐元兌美元的表現不似預期中的大幅飆升，估計可能是消息早已經是預期之內及已被

消化，導致交易員沒有興趣再去高追。

而當中可能大家沒有為意內容的細節，原本７５００億歐元無須償還的復甦基金，現在大為

縮水至只有３９００億歐元，其餘的部分即３６００億歐元是需要償還的貸款，這或令南歐需救

助的國家有所失望。

雖然今次的救市方案總算有驚無險的通過了，但歐盟內部南北的分裂越趨明顯，尤其是北歐

的富裕國家已愈來愈多聲音要求國家舉行「脫歐」公投，因他們覺得歐債危機已經前後超過十年

，始終長貧難顧。

另外，歐元兌美元已經逼近１﹒１５００高位阻力，而１﹒１５００一方面是雙頂阻力，二

方面也接近長期下降通道頂部的阻力，故此歐元兌美元升到這個水平，交易員反而卻步都不敢貿

然高追。況且歐元在３月的１﹒０６３６反彈至今已超過８００點，所以就算要破位再上，不排

除先行回吐整固，才打底再上。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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