【政策解讀】監管鼓勵券商基金合併，中金料優化行業提升競爭力

《經濟通通訊社２０日專訊》《中國證券報》上周五（１７日）報道，中證監相關部門向派

出機構發布通知，支持證券基金行業實施組織管理創新：一是鼓勵行業機構依法實現市場化併購

重組，在資本實力、管理水平、信息技術等方面實現快速發展；二是支持行業機構通過直接持股

或者設立資產管理計劃、信託計劃、有限合伙企業等形式實施員工持股或者股權激勵計劃。

中金指出，當前國內共有９８家綜合型證券公司，行業高度競爭、業務同質化程度高。鼓勵

市場化併購是優化行業格局的重要方式。資本市場深化改革發展的背景下，橫向收購擴展業務規

模、縱深收購補充專業能力，境內收購夯實本土業務、境外收購實現國際擴張等均為可選，行業

規模化、專業化、特色化發展並行，帶來行業格局的優化和綜合競爭力的提升。

同時，資本、人才和技術是金融業發展的重要生產要素，充分挖掘人才潛力、建立全面長效

的員工激勵制度十分重要。目前部分券商和基金公司已經開始實施員工持股和股權激勵計劃，此

次通知的落地或使得方案的設計和實施更加靈活。當前員工持股計劃已成為基金行業的一項重要

制度安排，以易方達、匯添富、南方基金為代表的近４０家公司均已落地實施；證券行業中，國

君、興業、招商等多家券商已推出員工持股計劃，後續公司實施方案或更加靈活。（ｌｃ）

