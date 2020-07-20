《午市前瞻》港股短線料試２４４００支持，ＡＴＭＸ股升勢未改

《經濟通通訊社２０日專訊》上周五美股道指跌６２點，港股今早低開６９點報２５０１９

點，其後受Ａ股升勢帶動，港股升１５０點至２５１７０點，惟因本港新冠疫情加劇，於上日錄

得確診個案破百創單日新高影響大市氣氛，港股再行倒跌急瀉至２４７６６點半日低位後喘穩，

其後隨Ａ股走勢反覆上升，一度升至半日高位２５２２２點位置。港股半日最終收報２５１７７

點，升８８點或升０﹒３５％，主板成交７６２﹒２８億元；國企指數報１０３５４點，升１５

０點或升１﹒４７％。

Ａ股方面造好，上證綜合指數報３２９８點，升８４點或升２﹒６２％，成交３４３２﹒５

５億元人民幣。深證成份指數報１３３４２點，升２２７點或升１﹒７４％，成交４０４６﹒８

８億元人民幣。

藍籌股方面，今早開市普遍下挫，主要受累本地地產股表現，恆指最大跌幅股為九置（０１

９９７），收跌３﹒７％，報３１﹒２元。其後不少中資金融股支撐大市，早市最大升幅藍籌為

國壽（０２６２８），半日收升７﹒７７％，報１９﹒４２元。重磅藍籌股方面亦個別發展，其

中騰訊（００７００）升０﹒９６％，報５２６元；港交所（００３８８）升０﹒７５％，報３

４９﹒４元；建行（００９３９）升０﹒４９％，報６﹒１５元領跑大市。



＊業畀料水泥價下半年修復，西部水泥飆逾１５％＊



據內媒報道指水泥業上半年利潤總額料為８００億人民幣，同比基本持平。業內人士指雖然

行業上半年需求下滑，使水泥價處於下行趨勢，但受惠基建投資加大、房地產持續回暖等因素，

水泥價下半年將向上修復，料本年度利潤總額與去年基本持平，保持約１８００億人民幣，消息

帶動水泥股有追捧。西部水泥（０２２３３）飆１５﹒３８％，報１﹒８元；中國建材（０３３

２３）飆１３﹒２２％，報９﹒６８元；亞洲水泥（００７４３）飆９﹒６４％，報８﹒５３元

；海螺水泥（００９１４）升９﹒０３％，報６０﹒４元；山水水泥（００６９１）跳６﹒９８

％，報２﹒３元；華潤水泥（０１３１３）抽高９﹒２％，報１０﹒８元。

由於各國疫情未完全受控形勢反覆，市場避險情緒續推高金價，金價收復１８００美元失地

，金礦股逆市造好。中國黃金國際（０２０９９）揚１０﹒２７％，報６﹒４４元；山東黃金（

０１７８７）抽高３﹒６６％，報１９﹒８元；紫金礦業（０２８９９）升３﹒３１％，報４﹒

６８元；招金礦業（０１８１８）彈３﹒１３％，報９﹒９元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０

）升０﹒５３％，報１３１８﹒５元。



＊證監會鼓勵券商基金併購重組，中信証券升近９％＊



證監會於上周五（１７日）收市後表示鼓勵券商基金併購重組，帶動中資券商股普遍上揚。

中信証券（０６０３０）升８﹒８％，報１９﹒０４元；中信建投（０６０６６）揚７﹒１８％

，報１１﹒６４元；廣發証券（０１７７６）彈高６﹒７３％，報９﹒５１元；國泰君安（０２

６１１）升５﹒１３％，報１４﹒３４元；中金（０３９０８）升４﹒９７％，報１８﹒１６元

。

本港肺炎疫情再創高峰，截至前日（１８日）下午４時至昨（１９日）午夜１２時，個案激

增１０８宗，其中８３宗屬本地感染，感染源頭不明更佔４８宗。拖累地產股普遍下挫。當中九

置跌幅為早市最差表現藍籌。九置挫３﹒７％，報３１﹒２元；恆地（０００１２）跌０﹒６８

％，報２９﹒２元；新地（０００１６）軟１﹒５％，報９５﹒２元；新世界（０００１７）跌

０﹒４％，報３７﹒４元；領展（００８２３）插１﹒６４％，報６０元；長實（０１１１３）

插０﹒４４％，報４４﹒７５元；太古地產（０１９７２）跌０﹒４３％，報１８﹒３４元。



＊中央研部署防汛救災工作，重型機械股普漲＊



據報道指中共中央政治局常務委員會召開會議，研究部署防汛救災工作。強調全面提高災害

防禦能力，堅持以防為主、防抗救相結合，把重大工程建設、重要基礎設施補短板、城市內澇治

理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌考慮，帶動重型機械股普漲。

中國重汽（０３８０８）飆１０﹒０９％，報２４﹒５５元；中聯重科（０１１５７）揚９﹒４

３％，報８﹒７元；中國龍工（０３３３９）升７﹒９５％，報２﹒８５元；三一國際（００６

３１）升４﹒４８％，報４﹒２元。

人民幣中間價反彈逾百點，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６９點子，報６﹒

９９３３，上個交易日即期匯率收盤報７﹒０００２。而人行亦公布，１年期貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）為３﹒８５厘，５年期以上ＬＰＲ報４﹒６５厘，符合市場預期，是人行連續第３個

月維持ＬＰＲ不變，使內房股跑出。碧桂園（０２００７）彈高３﹒９８％，報１０﹒４６元；

旭輝控股（００８８４）揚５﹒２１％，報７﹒０７元；世茂集團（００８１３）升５﹒０８％

，報３３﹒１元；中國海外發展（００６８８）升２﹒４７％，報２４﹒９元；華潤置地（０１

１０９）升２﹒１１％，報３３﹒９５元。



＊鄧聲興：小米博上１８元，騰訊風險較低中線投資＊



今早大市持續在二萬五關口徘徊，銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興對《經濟通通訊

社》表示，因為疫情和外圍因素，恆指百天和五十天線，即２４４００點水平為短期較重要的支

持位，因為市場資金多，流動性充裕，相信跌幅不會顯著。

恆指公司日內將公布「港股納指」指數詳情，鄧聲興認為「ＡＴＭＸ」短期雖然回氣，但料

無損上升勢頭，因在經濟前景不明朗之時，投資者較傾向吸納增長型股份多於價值型股份，他認

為騰訊風險較低，中線投資者５２０元以下可吸納，上望６００元以上；進取的投資者可在１５

元位置考慮小米（０１８１０），上望１８元至２０元。（ｎｓ、ｊｃ）

