《娥姐錦囊－張賽娥》中芯Ａ隨政策炒上，後市還看真功夫

《娥姐錦囊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）上周四（１６日）在科創板上

市，首日掛牌大漲兩倍，反映投資者憧憬公司獲國家全力支持，義無反顧將股份炒上，有人形容

中芯未來將比貴州茅台珍貴，更預測其市值可超越台積電，惟中芯炒風不會長期持續，最後還得

回歸基本面，芯片開發需要一段時間，倘長期未見果效，投資者熱情便會冷卻。

中芯回歸Ａ股只花了４５天就完成所有ＩＰＯ程序，首天收市報８２﹒９２元人民幣，較承

銷價２７﹒４６元人民幣，一度大漲２４６％，收市漲幅也達２０２％，單日成交額高達

４７９﹒７億人民幣，可以看出內地股民對中芯的熱切期待。不過即使Ａ股上升兩倍，仍不如投

資者的預期，以致Ｈ股首日重挫２５％。

財信傳媒董事長謝金河上周發文指，在中美角力下，中芯在科創板上市，為紅色芯片國家隊

拉開序幕，將衝擊台灣半導體產業。我認為中台企業可以各有各做，事實上，芯片並非輕易可以

發展的行業，除了資本外，還需要設計、技術等問題配合，而中美關係惡化，預示內地在技術研

究方面將要更努力摸索。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

