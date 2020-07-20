  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2020 11:01

《娥姐錦囊－張賽娥》中芯Ａ隨政策炒上，後市還看真功夫

　　《娥姐錦囊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）上周四（１６日）在科創板上
市，首日掛牌大漲兩倍，反映投資者憧憬公司獲國家全力支持，義無反顧將股份炒上，有人形容
中芯未來將比貴州茅台珍貴，更預測其市值可超越台積電，惟中芯炒風不會長期持續，最後還得
回歸基本面，芯片開發需要一段時間，倘長期未見果效，投資者熱情便會冷卻。
　　中芯回歸Ａ股只花了４５天就完成所有ＩＰＯ程序，首天收市報８２﹒９２元人民幣，較承
銷價２７﹒４６元人民幣，一度大漲２４６％，收市漲幅也達２０２％，單日成交額高達
４７９﹒７億人民幣，可以看出內地股民對中芯的熱切期待。不過即使Ａ股上升兩倍，仍不如投
資者的預期，以致Ｈ股首日重挫２５％。
　　財信傳媒董事長謝金河上周發文指，在中美角力下，中芯在科創板上市，為紅色芯片國家隊
拉開序幕，將衝擊台灣半導體產業。我認為中台企業可以各有各做，事實上，芯片並非輕易可以
發展的行業，除了資本外，還需要設計、技術等問題配合，而中美關係惡化，預示內地在技術研
究方面將要更努力摸索。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落　港股全周反覆收跌638點
中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債　滬指四周升勢斷纜成交減
財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元　創新藥仿製藥將踏入收成期
財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力　龍頭股受資金青睞
FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰　智囊同預「無極」亂象
開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金