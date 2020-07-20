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即市新聞

20/07/2020 15:52

《美元走勢－羅明立》歐元兌美元有機會考驗１﹒１５關口

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒５２　　　１０７﹒０６　　　１０７﹒２５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４６７　　　１﹒１４１３　　　１﹒１４６０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５７２　　　１﹒２５１８　　　１﹒２５５１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４０４　　　０﹒９３８４　　　０﹒９３９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４２　　　７﹒７５２２　　　７﹒７５２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國６月新屋開工年化總數為１１８﹒６間，符合預期並較５月份的
１０１﹒１間明顯增加。不過，６月份新屋開工年化月率只增加１７﹒３％，低於預期。另外，
美國７月密歇根大學消費者信心指數初值為７３﹒２，低於預期的７９。美國確診人數持續高企
，部分州份再實施限制令，市場憂慮會拖累經濟重啟。美匯指數短線於９５﹒８０至９６﹒４０
區間整固，整體仍然處於下降軌，技術走勢上，倘若美匯指數失守９５﹒７０，後市將下試
９５﹒００，聯儲上周五（１７日）宣布將會直接融資予非牟利企業，以協助它們度過難關，穩
住相關約１３００萬份職業。
　
　　歐盟經過三日會議仍未能就７５００億歐元援助方案達成協議，不過各國在補貼的立場達成
一定共識，目前主要分歧在於金額上的差別，市場預期歐盟將於８月份再舉行會議，屆時通過援
助方案的機會甚高。另外，歐元區公布６月份消費者物價指數（ＣＰＩ）終值，數字為０﹒３％
，符合市場預期。歐元兌美元初步支持位於１﹒１３５０仍有上升空間，有機會考驗１﹒１５關
口。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１４３０　　　１﹒１５５０　　　１﹒１３９５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２５２０　　　１﹒２６５０　　　１﹒２４７０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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