《美元走勢－羅明立》歐元兌美元有機會考驗１﹒１５關口

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０７﹒５２ １０７﹒０６ １０７﹒２５
歐元╱美元 １﹒１４６７ １﹒１４１３ １﹒１４６０
英鎊╱美元 １﹒２５７２ １﹒２５１８ １﹒２５５１
美元╱瑞郎 ０﹒９４０４ ０﹒９３８４ ０﹒９３９３
美元╱港元 ７﹒７５４２ ７﹒７５２２ ７﹒７５２５
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《美元走勢》美國６月新屋開工年化總數為１１８﹒６間，符合預期並較５月份的
１０１﹒１間明顯增加。不過，６月份新屋開工年化月率只增加１７﹒３％，低於預期。另外，
美國７月密歇根大學消費者信心指數初值為７３﹒２，低於預期的７９。美國確診人數持續高企
，部分州份再實施限制令，市場憂慮會拖累經濟重啟。美匯指數短線於９５﹒８０至９６﹒４０
區間整固，整體仍然處於下降軌，技術走勢上，倘若美匯指數失守９５﹒７０，後市將下試
９５﹒００，聯儲上周五（１７日）宣布將會直接融資予非牟利企業，以協助它們度過難關，穩
住相關約１３００萬份職業。
歐盟經過三日會議仍未能就７５００億歐元援助方案達成協議，不過各國在補貼的立場達成
一定共識，目前主要分歧在於金額上的差別，市場預期歐盟將於８月份再舉行會議，屆時通過援
助方案的機會甚高。另外，歐元區公布６月份消費者物價指數（ＣＰＩ）終值，數字為０﹒３％
，符合市場預期。歐元兌美元初步支持位於１﹒１３５０仍有上升空間，有機會考驗１﹒１５關
口。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１４３０ １﹒１５５０ １﹒１３９５
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２５２０ １﹒２６５０ １﹒２４７０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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