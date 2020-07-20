【新冠肺炎】半日１０８宗確診８３宗本地單日新高，食肆群組擴大

本港新冠肺炎疫情再創高峰，前日（１８日）下午４時至昨（１９日）午夜１２時的８小時

激增１０８宗確診個案，其中８３宗屬本地感染，感染源頭不明更佔４８宗，而「旺角稻香酒家

慶回歸」、慈雲山中心薀莎餐廳及翠河茶餐廳食肆群組亦再擴大。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，本港個案愈來愈多，並警告近日多病人出席聚會，

「若情況持續，香港醫療體系好容易會崩潰」。張指，因本地個案愈來愈多，故匯報宗數截止時

間昨起由原定下午４時改為午夜１２時，「今日真正（確診）數字應該會更多。」

再有公院及私院職員確診或初步確診，前者涉屯門醫院眼科中心群組，昨再有１名女服務運

作助理初步確診，後者則涉位於九龍太子道的聖德肋撒醫院的２名內視鏡中心員工，張竹君昨指

，相信該兩名職員並非在院內感染，而是從已確診家人身上染疫。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨指，屯門醫院眼科中心初步確診的女服務運作助

理主要負責處理醫療紀錄，也會在地下辦公室工作，她上周一起每日早上有１﹒５小時負責為病

人量體溫，其間有穿保護裝備，局方會繼續密切監察眼科中心職員的健康情況，而前日確診的３

名文員，目前在屯門醫院留醫，情況穩定。

劉續指，該眼科中心今起暫時關閉，職員會為受影響病人安排改期，已預約當日手術或門診

的病人毋須回到眼科中心；病人如有緊急需要可前往屯門醫院急症室。《香港經濟日報》

