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即市新聞

20/07/2020 08:29

【新冠肺炎】半日１０８宗確診８３宗本地單日新高，食肆群組擴大

　　本港新冠肺炎疫情再創高峰，前日（１８日）下午４時至昨（１９日）午夜１２時的８小時
激增１０８宗確診個案，其中８３宗屬本地感染，感染源頭不明更佔４８宗，而「旺角稻香酒家
慶回歸」、慈雲山中心薀莎餐廳及翠河茶餐廳食肆群組亦再擴大。
　　衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，本港個案愈來愈多，並警告近日多病人出席聚會，
「若情況持續，香港醫療體系好容易會崩潰」。張指，因本地個案愈來愈多，故匯報宗數截止時
間昨起由原定下午４時改為午夜１２時，「今日真正（確診）數字應該會更多。」
　　再有公院及私院職員確診或初步確診，前者涉屯門醫院眼科中心群組，昨再有１名女服務運
作助理初步確診，後者則涉位於九龍太子道的聖德肋撒醫院的２名內視鏡中心員工，張竹君昨指
，相信該兩名職員並非在院內感染，而是從已確診家人身上染疫。
　　醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨指，屯門醫院眼科中心初步確診的女服務運作助
理主要負責處理醫療紀錄，也會在地下辦公室工作，她上周一起每日早上有１﹒５小時負責為病
人量體溫，其間有穿保護裝備，局方會繼續密切監察眼科中心職員的健康情況，而前日確診的３
名文員，目前在屯門醫院留醫，情況穩定。
　　劉續指，該眼科中心今起暫時關閉，職員會為受影響病人安排改期，已預約當日手術或門診
的病人毋須回到眼科中心；病人如有緊急需要可前往屯門醫院急症室。《香港經濟日報》

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