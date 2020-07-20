本港第三波疫情形勢兇險，確診數字日日創新高，公立醫院病床及檢疫設施壓力趨升。特首
林鄭月娥昨指，醫管局短期內將啟動社區隔離設施，除鯉魚門公園度假村檢疫中心外，亦會改裝
大嶼山亞洲國際博覽館，讓病情穩定、輕微或無病徵確診者入住；另外竹篙灣檢疫中心將增建
２０００個單位，料年底落成，即可投入使用約３５００個。
林鄭引述專家指冬天可能有新一波疫情，整體隔離檢疫設施會不斷增加，萬一疫情進一步升
溫，不排除原本１０月交樓的駿洋邨二期將延期。《香港經濟日報》
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20/07/2020 08:34
【新冠肺炎】林鄭月娥：亞博館改作社區隔離設施，接收輕症患者
本港第三波疫情形勢兇險，確診數字日日創新高，公立醫院病床及檢疫設施壓力趨升。特首
林鄭月娥昨指，醫管局短期內將啟動社區隔離設施，除鯉魚門公園度假村檢疫中心外，亦會改裝
大嶼山亞洲國際博覽館，讓病情穩定、輕微或無病徵確診者入住；另外竹篙灣檢疫中心將增建
２０００個單位，料年底落成，即可投入使用約３５００個。
林鄭引述專家指冬天可能有新一波疫情，整體隔離檢疫設施會不斷增加，萬一疫情進一步升
溫，不排除原本１０月交樓的駿洋邨二期將延期。《香港經濟日報》
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