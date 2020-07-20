【新冠肺炎】林鄭月娥：亞博館改作社區隔離設施，接收輕症患者

本港第三波疫情形勢兇險，確診數字日日創新高，公立醫院病床及檢疫設施壓力趨升。特首

林鄭月娥昨指，醫管局短期內將啟動社區隔離設施，除鯉魚門公園度假村檢疫中心外，亦會改裝

大嶼山亞洲國際博覽館，讓病情穩定、輕微或無病徵確診者入住；另外竹篙灣檢疫中心將增建

２０００個單位，料年底落成，即可投入使用約３５００個。

林鄭引述專家指冬天可能有新一波疫情，整體隔離檢疫設施會不斷增加，萬一疫情進一步升

溫，不排除原本１０月交樓的駿洋邨二期將延期。《香港經濟日報》

