【新冠肺炎】匯豐調整分行營業時間，周一至五提早至下午４時關門

《經濟通通訊社２０日專訊》匯豐宣布，由今日起調整零售銀行所有服務網點的營業時間，

星期一至星期五的營業時間將改為上午９時至下午４時，星期六的營業時間則維持不變。匯豐旗

下三部流動銀行亦會暫停服務，直至另行通知。

同時，該行兩家分別位於觀塘及上水的中小企中心，將由明日（２１日）起暫停服務，直至

另行通知。該行早前亦已暫時關閉三家零售銀行分行及一家中小企中心。（ｂｉ）

