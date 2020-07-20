【立會選戰】徐聯安宣布參選金融服務界，倡設證券業發展基金

《經濟通通訊社２０日專訊》香港證券業協會主席徐聯安本月１８日遞交提名表格，參加

２０２０年立法會（金融服務界）換屆選舉。他表示，參選的最主要目的，是希望與證券界一起

追落後，提升專業，觸底反彈。

徐聯安指出，過去２０年，金融市場的發展一日千里，港交所市值增長了近４３倍，ＩＰＯ

集資額更是７度榮獲全球第一，但本地Ｂ、Ｃ組券商的經營環境卻日益嚴峻，生存空間愈來愈狹

窄，特別是Ｃ組券商，其市佔率從２０００年的３１﹒８６％跌至現在的不足７％。業界面臨被

邊緣化的種種不公、從業員的怨聲載道，以及業內人才的不斷流失，故希望為從業員發聲、為業

界創造更好未來的信念，決定競逐今屆立法會金融服務界功能界別選舉。



＊冀政府為證券業訂立長遠政策，業界可擴大經營範圍＊



徐聯安認為，面對佣金制度、營商環境的急劇改變、愈來愈嚴苛的監管條例和措施，加上網

上金融、新競爭者湧現，本地券商佔比不斷萎縮，主因是政府對金融服務業缺乏長遠發展規劃。

他除提出多項短期措施外，更重點建議政府訂立長遠政策，為證券商爭取符合業務範疇的參與權

，希望能為證券業重新建立「定義」和「定位」，更新外界對證券業只是買賣股票的傳統觀念，

使行業擴大經營範圍，能參與如「理財通」、政府債券等的業務。



＊建議調撥股票印花稅部分收益設「證券業發展基金」＊



他又提出數項嶄新理念，如調撥股票印花稅部分收益設立「證券業發展基金」，促使大行伙

拍中小券商的「政府基金管理伙伴計劃」，政府及公營機構發行交易所買賣債券（ＥＴＤ），聯

交所增股票借貨沽空系統以支援中小型券商雙向交易服務，以共享概念為中小券商提供特定的科

技券方案等，均是循長遠提升行業競爭力的方向而行，他亦建議政府推行「金融服務業人才起動

計劃」，為行業引入新血。



＊爭取修訂ＣＥＰＡ對券商要求，冀促成券商納入「跨境理財通」＊



他又指，香港市場細小是不爭的事實，要拓闊市場，在大灣區發展是理想的起步，因此他會

爭取進一步修訂ＣＥＰＡ中對券商的資產及規模要求，並冀促成券商納入「跨境理財通」計劃。

此外，配合金銀業貿易場在前海的發展，他將促請政府強化金銀業貿易場的角色和地位，配合創

新發展，開發貴金屬的數碼產品，推動黃金買賣普及化、數碼化。（ｂｉ）

