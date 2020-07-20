  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2020 10:41

【立會選戰】徐聯安宣布參選金融服務界，倡設證券業發展基金

　　《經濟通通訊社２０日專訊》香港證券業協會主席徐聯安本月１８日遞交提名表格，參加
２０２０年立法會（金融服務界）換屆選舉。他表示，參選的最主要目的，是希望與證券界一起
追落後，提升專業，觸底反彈。
　　徐聯安指出，過去２０年，金融市場的發展一日千里，港交所市值增長了近４３倍，ＩＰＯ
集資額更是７度榮獲全球第一，但本地Ｂ、Ｃ組券商的經營環境卻日益嚴峻，生存空間愈來愈狹
窄，特別是Ｃ組券商，其市佔率從２０００年的３１﹒８６％跌至現在的不足７％。業界面臨被
邊緣化的種種不公、從業員的怨聲載道，以及業內人才的不斷流失，故希望為從業員發聲、為業
界創造更好未來的信念，決定競逐今屆立法會金融服務界功能界別選舉。

＊冀政府為證券業訂立長遠政策，業界可擴大經營範圍＊

　　徐聯安認為，面對佣金制度、營商環境的急劇改變、愈來愈嚴苛的監管條例和措施，加上網
上金融、新競爭者湧現，本地券商佔比不斷萎縮，主因是政府對金融服務業缺乏長遠發展規劃。
他除提出多項短期措施外，更重點建議政府訂立長遠政策，為證券商爭取符合業務範疇的參與權
，希望能為證券業重新建立「定義」和「定位」，更新外界對證券業只是買賣股票的傳統觀念，
使行業擴大經營範圍，能參與如「理財通」、政府債券等的業務。

＊建議調撥股票印花稅部分收益設「證券業發展基金」＊

　　他又提出數項嶄新理念，如調撥股票印花稅部分收益設立「證券業發展基金」，促使大行伙
拍中小券商的「政府基金管理伙伴計劃」，政府及公營機構發行交易所買賣債券（ＥＴＤ），聯
交所增股票借貨沽空系統以支援中小型券商雙向交易服務，以共享概念為中小券商提供特定的科
技券方案等，均是循長遠提升行業競爭力的方向而行，他亦建議政府推行「金融服務業人才起動
計劃」，為行業引入新血。

＊爭取修訂ＣＥＰＡ對券商要求，冀促成券商納入「跨境理財通」＊

　　他又指，香港市場細小是不爭的事實，要拓闊市場，在大灣區發展是理想的起步，因此他會
爭取進一步修訂ＣＥＰＡ中對券商的資產及規模要求，並冀促成券商納入「跨境理財通」計劃。
此外，配合金銀業貿易場在前海的發展，他將促請政府強化金銀業貿易場的角色和地位，配合創
新發展，開發貴金屬的數碼產品，推動黃金買賣普及化、數碼化。（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/07/2020
《股市一周》滬深兩市高位回落　港股全周反覆收跌638點
中國故事17/07/2020
《神州經脈》中國三個月來首次增持美債　滬指四周升勢斷纜成交減
財經熱話17/07/2020
《嚟緊炒D乜》石藥冀反覆上試20元　創新藥仿製藥將踏入收成期
財經熱話17/07/2020
【熱潮未退】物管股配股潮調整後再發力　龍頭股受資金青睞
FOCUS17/07/2020
【FOCUS】「鱷王」警告中美熱戰　智囊同預「無極」亂象
開市Good Morning17/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活短期爆炸力強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金