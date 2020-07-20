【新冠肺炎】招商永隆銀行暫停８間分行營業，更改營業時間

《經濟通通訊社２０日專訊》招商永隆銀行公布，受新型冠狀病毒疫情影響，旗下６間分行
由明日（２１日）起將暫停營業，直至另行通知，包括西區分行、炮台山分行、九龍灣分行、深
水埗分行、沙田廣場分行、將軍澳新都城分行。另外兩間已暫停營運，分別是於１月３０日停運
的西九高鐵站分行，以及於今日起暫停營運的慈雲山分行。
至於其他營運分行由今日起更改營業時間，星期一至五上午１０時至下午４時營業，星期六
為上午９時至下午１時，部分分行星期六不營業。（ｂｉ）
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