【新冠肺炎】招商永隆銀行暫停８間分行營業，更改營業時間

《經濟通通訊社２０日專訊》招商永隆銀行公布，受新型冠狀病毒疫情影響，旗下６間分行

由明日（２１日）起將暫停營業，直至另行通知，包括西區分行、炮台山分行、九龍灣分行、深

水埗分行、沙田廣場分行、將軍澳新都城分行。另外兩間已暫停營運，分別是於１月３０日停運

的西九高鐵站分行，以及於今日起暫停營運的慈雲山分行。

至於其他營運分行由今日起更改營業時間，星期一至五上午１０時至下午４時營業，星期六

為上午９時至下午１時，部分分行星期六不營業。（ｂｉ）

