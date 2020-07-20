【紓困措施】金管局據報擬召銀行開會，優化「還息不還本」安排

《經濟通通訊社２０日專訊》據《信報》報道，金管局計劃與部分銀行在本月底開會檢討「
還息不還本」安排，由於企業對「還息不還本」的反應未及預期多，將研究有否改善空間及加強
對企業支援。報道引述業界人士指，由於疫情持續，計劃有可能需要為企業安排自動續期，減輕
經營負擔。
金管局回應報道指，理解各行業經營財務壓力，提醒銀行應在本身信貸政策及風險管理原則
可行下，盡力支援企業融資需要。（ｊｏ）
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