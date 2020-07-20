【新冠肺炎】中電因應疫情減少例行抄錶

《經濟通通訊社２０日專訊》中電控股（００００２）旗下中華電力公布，因應新型冠狀病
毒的最新情況，該公司會減少例行抄讀電錶表服務，並會因應疫情的最新發展適時檢討相關安排
，希望客戶體諒。
在此期間，部分客戶將會收到估算帳單。中華電力會根據住宅客戶去年同期之實際用電量，
以及商業客戶上月同期之實際用電量作估算。在抄錶服務恢復正常後，會按客戶的實際用電量作
出相應調整。（ｃｌ）
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