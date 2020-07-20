【夜期時段】即月期指最新報２５１０４點，升８７點，高水４６點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０５５點，升３８點，低水３
點，最新報２５１０４點，升８７點，高水４６點，合約成交６８０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０３００點，升２９點，高水５點，最新報１０３００點
，升２９點，高水５點，合約成交４６９張。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：設快速納入機制吸引中概股回流
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司推科技指數 ATMX均上榜 阿里騰訊權重最大
|中國故事20/07/2020
《神州經脈》LPR連三個月持穩 國策提振A場強升 外資獲利走
|香港政情20/07/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰