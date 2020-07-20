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即市新聞

20/07/2020 17:37

【夜期時段】即月期指最新報２５１０４點，升８７點，高水４６點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０５５點，升３８點，低水３
點，最新報２５１０４點，升８７點，高水４６點，合約成交６８０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報１０３００點，升２９點，高水５點，最新報１０３００點
，升２９點，高水５點，合約成交４６９張。

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