恒指公司下周一推恒生科技指數，阿里及騰訊比重各逾８﹒５％

《經濟通通訊社２０日專訊》恆生指數公司公布，將於下周一（２７日）推出恆生科技指數

，追蹤經篩選後最大３０間於香港上市的科技企業，新指數將每隔兩秒計算及作即時發布。

恆生科技指數主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、

電子商貿及數碼業務；而指數選股準則將會考慮合資格公司是否利用科技平台進行營運、研究發

展開支佔收入之比例及收入增長。經上述篩選後，市值最大的３０隻股票將被納入成為指數成分

股。

根據回溯測試計算之數據，恆生科技指數於去年全年及今年上半年的回報分別高達

３６﹒２％及３５﹒３％。而截至７月１７日為止，新指數成分股比重最多為阿里巴巴

（０９９８８）及騰訊（００７００），分別達８﹒５３％及８﹒５２％，美團點評

（０３６９０）、小米集團（０１８１０）及舜宇光學（０２３８２）則緊隨其後，分別達

８﹒３３％、８﹒１１％及８﹒０２％。

恆生指數公司副行政總裁巫婉雯表示，有見科技行業的迅速發展，香港上市的科技企業數目

持續增加，故推出恆生科技指數以滿足投資者對相關投資主題的需求及關注。這項指數旨在反映

最具代表性的科技企業表現，以及協助市場開發不同指數掛勾產品，包括基金及衍生工具，相信

這項新指數可望成為繼恆生指數及恆生中國企業指數後另一旗艦指數。（ｙｗ）

