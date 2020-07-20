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即市新聞

20/07/2020 18:28

恒指公司：推科技指數時機合適，設快速納入機制吸引中概股回流

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恆指公司將於下周一（２０日）恆生科技指數，該公司董事兼
研究及分析主管黃偉雄期望，恆生科技指數可成為繼恆指及國企指數後，另一旗艦指數。而新指
數除瞄準在港已上市的科企外，亦以「回歸」香港上市的中概股或計劃來港上市的獨角獸為目標
，因此新指數設有新股快速納入機制，若該新股上市當天收市市值在現有指數成分股中排名前
１０，即可在上市後第１０個交易日收市後獲納入指數。
　　他續指，對比大市走勢，恆生科技指數過去５年多整體回報達１２８﹒６６％，而同期恆指
綜合指數僅升１４﹒２９％。截至７月１７日止，今年恆生科技指數升幅亦達４５﹒５％，而大
市則錄的２﹒４４％跌幅。
　　值得注意是，由於科技公司普遍估值較高，恆生科技指數市盈率高達４５倍，遠超恆指的
１２倍，同時波動性亦較恆指為大。不過，黃偉雄認為，目前難以判斷新指數估值是否過高，期
望指數可反映投資參考價值；又指推出新指數需視乎主題、概念成熟度，及上市公司數目是否足
夠等因素，強調目前是合適時機推出。
　　恆指公司副行政總裁巫婉雯稱，自公司透露將推出新指數後，已陸續收到中港市場查詢及產
品要求，將盡快在兩地推出相關基金產品，同時亦會研究推出期貨及其他產品的可能性。
（ｙｗ）

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