恒指公司：推科技指數時機合適，設快速納入機制吸引中概股回流

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指公司將於下周一（２０日）恆生科技指數，該公司董事兼

研究及分析主管黃偉雄期望，恆生科技指數可成為繼恆指及國企指數後，另一旗艦指數。而新指

數除瞄準在港已上市的科企外，亦以「回歸」香港上市的中概股或計劃來港上市的獨角獸為目標

，因此新指數設有新股快速納入機制，若該新股上市當天收市市值在現有指數成分股中排名前

１０，即可在上市後第１０個交易日收市後獲納入指數。

他續指，對比大市走勢，恆生科技指數過去５年多整體回報達１２８﹒６６％，而同期恆指

綜合指數僅升１４﹒２９％。截至７月１７日止，今年恆生科技指數升幅亦達４５﹒５％，而大

市則錄的２﹒４４％跌幅。

值得注意是，由於科技公司普遍估值較高，恆生科技指數市盈率高達４５倍，遠超恆指的

１２倍，同時波動性亦較恆指為大。不過，黃偉雄認為，目前難以判斷新指數估值是否過高，期

望指數可反映投資參考價值；又指推出新指數需視乎主題、概念成熟度，及上市公司數目是否足

夠等因素，強調目前是合適時機推出。

恆指公司副行政總裁巫婉雯稱，自公司透露將推出新指數後，已陸續收到中港市場查詢及產

品要求，將盡快在兩地推出相關基金產品，同時亦會研究推出期貨及其他產品的可能性。

（ｙｗ）

