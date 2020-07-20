【港版納指】ＡＴＭＸ佔指數權重過多？恒指公司：需考慮可投資性

《經濟通通訊社２０日專訊》恆指公司將於下周一（２０日）推出「港版納指」，然而據其

成分股名單，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團點評（０３６９０）及小米

集團（０１８１０）四大ＡＴＭＸ權重共佔逾３３％。恆指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄坦

承，阿里巴巴及騰訊市值確實遠拋離其他科技股，但指數是以流通性加權，故較集中於大型公司

。惟需考慮可投資性，故將其權重上限設於８％，較目前恆指及國指的上限１０％為低，直言倘

若其權重上限與恆指等看齊，「頭幾隻真係會好大」，未來亦不排除會視乎結構等情況進行調節

。

他又指，恆指綜合指數資訊科技業較集中ＩＴ行業，相反科技指數選股範圍較闊，可更全面

反映在香港上市的科企；至於恆生中國新經濟指數則以行業為主，因此選股範圍會更廣。

恆指公司同日宣布未有盈利的生物科技上市公司，將被納入恆指綜合指數選股範疇。黃偉雄

說，目前在港上市的新科企數量接近２０間，隨著市場對有關版塊關注度上升，其交投量亦不錯

，而公司進入指數前都要通過市值及流通量審核，在經過公司一段時間觀察及分析後，認為是合

適時間將生科企納入選股範疇，最快８月可被納入綜合指數中。（ｙｗ）

