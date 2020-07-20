【新冠肺炎】匯豐總行一名員工從海外返港後確診

《經濟通通訊社２０日專訊》匯豐銀行一名於中環總行上班的職員確診新型冠狀病毒肺炎，

為海外輸入個案。

該行最新向員工發內部電郵指，一名員工在過去周末由海外返港時確診，該名員工自２月

１８日後就未有回中環總行上班，亦沒有與其他同事有密切接觸。

匯豐香港區行政總裁施穎茵在電郵中表示，該名員工正接受治療，該行會提供一切支援。（

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