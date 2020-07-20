【新冠肺炎】華僑永亨調整分行營業時間，平日營業至下午４時半

《經濟通通訊社２０日專訊》華僑永亨銀行公布，由明日（２１日）起，華僑永亨銀行及華
僑永亨信用財務將暫時調整在香港所有分行的營業時間，直至另行通知。星期一至五的營業時間
為上午９時正至下午４時半，星期六營業時間則為上午９時至中午１２時。
此外，９間分行包括沙田分行、金銀貿易場分行、統一中心分行、尖沙咀宏富理財中心、告
士打道分行、中區分行、九龍城分行、開源道分行及深水埗分行，將於星期六暫停服務，直至另
行通知。（ｓｋ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：設快速納入機制吸引中概股回流
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司推科技指數 ATMX均上榜 阿里騰訊權重最大
|中國故事20/07/2020
《神州經脈》LPR連三個月持穩 國策提振A場強升 外資獲利走
|香港政情20/07/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰