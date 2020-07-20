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20/07/2020 18:09

【新冠肺炎】華僑永亨調整分行營業時間，平日營業至下午４時半

　　《經濟通通訊社２０日專訊》華僑永亨銀行公布，由明日（２１日）起，華僑永亨銀行及華
僑永亨信用財務將暫時調整在香港所有分行的營業時間，直至另行通知。星期一至五的營業時間
為上午９時正至下午４時半，星期六營業時間則為上午９時至中午１２時。
　　此外，９間分行包括沙田分行、金銀貿易場分行、統一中心分行、尖沙咀宏富理財中心、告
士打道分行、中區分行、九龍城分行、開源道分行及深水埗分行，將於星期六暫停服務，直至另
行通知。（ｓｋ）

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