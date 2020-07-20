【新冠肺炎】今年香港旅展ＩＴＥ取消，下屆明年６月舉行

《經濟通通訊社２０日專訊》香港旅展ＩＴＥ主辦方公布，由於本港新冠疫情近日出現急劇
變化，以及香港政府進一步收緊社交距離措施加強限制參加公眾活動的人數，宣布取消於今年８
月舉行的ＩＴＥ ２０２０綜合第３４屆國際旅遊展（休閒）及第１５屆商務會獎旅遊展。
主辦方表示，下屆ＩＴＥ將於明年６月１７至２０日舉行。（ｊｏ）
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